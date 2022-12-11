Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber 💼 | Uzman doktor tek tek açıkladı

"EN ÇOK BAŞVURANLAR ŞOFÖRLER"

Genellikle erkek hastaların nadiren de olsa kadınların bu şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, "Özellikle uzun süreli oturmak zorunda kalanlar bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha fazla risk altında oluyorlar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler arasında ise şoförlük geliyor. En çok şoförler bize başvuruyor. Hastalarımız genellikle ağrılarına cüzdanla oturmanın neden olduğunun farkında olmuyor. Özellikle biz doktorlar, 'cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz' şeklinde sorguluyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi.