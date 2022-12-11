Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber 💼 | Uzman doktor tek tek açıkladı
Genellikle Türkiye'deki erkeklerin
cüzdanlarını arka ceplerinde taşıması herkes tarafından kabul gören bir durumdur. Ancak arka cepte cüzdan taşımanın büyük bir risk taşıdığı ortaya çıktı. Kötü haberi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş duyurdu. İşte arka cepte cüzdan taşımanın erkeklerde oluşturduğu olumsuz durumlar...
Giriş Tarihi: 11.12.2022
17:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
17:56
Genellikle arka cepte taşınan cüzdanlar, çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor.
Özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturulduğunda, oturma pozisyonundaki dengesizlikler meydana geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu dengesizlik ise omurga ve kaslara aktarılıyor.
Bu nedenle biyomekanik eksende ortaya çıkan bozuklukla kaslarda kasılma ve spazmla gelişen ağrılar söz konusu olabiliyor.
Cepte taşınan kalın cüzdanların, kalçada siyatik sinir denilen bölgenin tam çıkış noktasında baskı oluşturduğunu belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş,
"Buna bağlı kalçada oluşan derin ağrılardan dolayı hastalarımız, yürümede zorluk çekmeye başlıyor. Hatta bu durum uzun süreli devam ederse kalçayı dışa atarak yürümeye çalışmalarına neden oluyor" açıklamasını yaptı.
"EN ÇOK BAŞVURANLAR ŞOFÖRLER"
Genellikle erkek hastaların nadiren de olsa kadınların bu şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş
, "Özellikle uzun süreli oturmak zorunda kalanlar bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha fazla risk altında oluyorlar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler arasında ise şoförlük geliyor. En çok şoförler bize başvuruyor. Hastalarımız genellikle ağrılarına cüzdanla oturmanın neden olduğunun farkında olmuyor. Özellikle biz doktorlar, 'cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz' şeklinde sorguluyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi.
NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?
Hastaların bazen cüzdan nedeniyle oluşan ağrılarını bel fıtığıyla da karıştırabildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yavaş hastalara şu uyarılarda bulundu: