Yeşilçam oyuncusu hayata veda etti! 70'li yıllarda çok sayıda filme damga vurmuştu! Hayal Sirer vefat etti...
Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Sirer’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sirer, dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.
KALP RAHATSIZLIĞI YAŞIYORDU
Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
ÇOK SAYIDA FİLMDE YER ALDI
Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı.
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