A Haber için gurur günü! A Haber 4 kategoride ödüle layık görüldü
Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni'nde A Haber tam 4 ödüle layık görüldü. A Haber, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Kanalı" olarak belirlenirken, "Yılın En Başarılı Haber Sunucusu" A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri" A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek,"Yılın En Başarılı Erkek Muhabiri" A Haber Muhabiri Mehmet Karataş seçildi.
2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER KANALI
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan A Haber, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Kanalı" ödülüne layık görüldü. Ödülü Haber Müdürü Cihan Narlı aldı.
"NE İLK NE DE SON ÖDÜLÜMÜZ"
Narlı yaptığı açıklamada "Tabii ki ilk ödülümüz değil son da olmayacak. Bunu tüm ekip arkadaşlarıma ve A Haber seyircilerine hediye ediyorum." dedi.
YILIN EN BAŞARILI HABER SUNUCUSU GÖKHAN KURT
"Yılın En Başarılı Haber Sunucusu" ödülüne ise A Haber Spikeri Gökhan Kurt, layık görüldü. Gökhan Kurt adına ödülü A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aldı.
Mehmet Karataş yaptığı açıklamada "Gökhan Kurt spikerimizin tam da bu saatlerde bülteni olduğu için aramızda değil ama hepinize kucak dolusu selamları var." ifadelerini kullandı.
"İLK ÖDÜLÜM OLDUĞU İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, "Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri" ödülünün sahibi oldu.
Ayçiçek yaptığı açıklamada "Aslında bu benim ilk ödülüm olduğu için çok heyecanlıyım. Genelde mikrofonu biz tuttuğumuz için çok tuhaf şu an. Herkese teşekkür ederim özellikle Genel Müdürümüz Haluk Beye, bana mesleği öğreten kıymetli ablam Emine Kavasoğlu'na ve tabii ki ailem. Onlar olmasa ben burada olmazdım." ifadelerini kullandı.
"NİCE ÖDÜLLERE"
"Yılın En Başarılı Erkek Muhabiri" ödülü ise A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'a verildi.
Karataş açıklamasında "A Haber ailesi olarak 4 ödül aldık ve nice ödüllere diyelim. Bu ödül şahsımıza değil tüm A Haber ailesi ve ekip arkadaşlarımızın adına aldık." dedi.
"A HABER İLE GURUR DUYUYORUZ"
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı A Haber'in sorumlu yayıncılık anlayışına dikkat çekti. Sandalcı "Ülkemizin bize göre en başarılı haber kanalı. Sunucularıyla siz değerli moderatörleriyle... Biz gurur duyuyoruz A Haber'le. Her yıl olduğu gibi A Haber başarı ödülü vermenin haklı gurununu yaşıyoruz. Çünkü sektörümüzü gerçekten ciddi kitlelere ulaştırdınız." ifadelerini kullandı
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