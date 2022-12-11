A Haber için gurur günü! A Haber 4 kategoride ödüle layık görüldü

"İLK ÖDÜLÜM OLDUĞU İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, "Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri" ödülünün sahibi oldu.

Ayçiçek yaptığı açıklamada "Aslında bu benim ilk ödülüm olduğu için çok heyecanlıyım. Genelde mikrofonu biz tuttuğumuz için çok tuhaf şu an. Herkese teşekkür ederim özellikle Genel Müdürümüz Haluk Beye, bana mesleği öğreten kıymetli ablam Emine Kavasoğlu'na ve tabii ki ailem. Onlar olmasa ben burada olmazdım." ifadelerini kullandı.