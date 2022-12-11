11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de sebze ve meyve halinde yangın!

Ataşehir'de sebze ve meyve halinde yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
ABONE OL
Ataşehir’de sebze ve meyve halinde yangın!

Son dakika haberine göre Ataşehir'de sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA