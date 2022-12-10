Şehir genelinde doğal gaz kesildi! Kısıtlı yerlere veriliyor! Yozgat Valisi Polat'tan flaş açıklama: Evlerin girişleri tek tek kontrol edilecek
Yozgat kent merkezinde şebeke suyu ishale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı.Yozgat Valisi Ziya Polat, “Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve verilmeye devam ediyor. Doğal gazın evleri giriş bağlantılarının hepsi kontrol edilecek ondan sonra gaz verilecek" dedi.
Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu, kente gaz akışı durduruldu. Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi.
ARIZA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
VALİ DUYURDU: GEÇMİŞ OLSUN
Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
KENT GENELİNDE GAZ KESİLDİ
Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz." dedi.
REGÜLATÖRLER KONTROL EDİLECEK
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek." diye konuştu.
VATANDAŞLAR TÜPÇÜLERE AKIN ETTİ
Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti.
Tüpçü Yahya Karaca, satışlarının arttığını dile getirerek, "Doğal gaz olduğu için rutin satışımız vardı, fazla stok yapmamıştık. Gaz kesilince talep çoğaldı, elimizdeki mevcudu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022
- Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman?
- GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...
- İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?
- Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?