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Şehir genelinde doğal gaz kesildi! Kısıtlı yerlere veriliyor! Yozgat Valisi Polat'tan flaş açıklama: Evlerin girişleri tek tek kontrol edilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Şehir genelinde doğal gaz kesildi! Kısıtlı yerlere veriliyor! Yozgat Valisi Polat’tan flaş açıklama: Evlerin girişleri tek tek kontrol edilecek

Yozgat kent merkezinde şebeke suyu ishale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı.Yozgat Valisi Ziya Polat, “Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve verilmeye devam ediyor. Doğal gazın evleri giriş bağlantılarının hepsi kontrol edilecek ondan sonra gaz verilecek" dedi.

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu, kente gaz akışı durduruldu. Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi.

ARIZA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

VALİ DUYURDU: GEÇMİŞ OLSUN

Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

KENT GENELİNDE GAZ KESİLDİ

Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz." dedi.

REGÜLATÖRLER KONTROL EDİLECEK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek." diye konuştu.

VATANDAŞLAR TÜPÇÜLERE AKIN ETTİ

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti.

Tüpçü Yahya Karaca, satışlarının arttığını dile getirerek, "Doğal gaz olduğu için rutin satışımız vardı, fazla stok yapmamıştık. Gaz kesilince talep çoğaldı, elimizdeki mevcudu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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