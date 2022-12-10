Şehir genelinde doğal gaz kesildi! Kısıtlı yerlere veriliyor! Yozgat Valisi Polat’tan flaş açıklama: Evlerin girişleri tek tek kontrol edilecek

KENT GENELİNDE GAZ KESİLDİ

Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz." dedi.

REGÜLATÖRLER KONTROL EDİLECEK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek." diye konuştu.

VATANDAŞLAR TÜPÇÜLERE AKIN ETTİ

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti.

Tüpçü Yahya Karaca, satışlarının arttığını dile getirerek, "Doğal gaz olduğu için rutin satışımız vardı, fazla stok yapmamıştık. Gaz kesilince talep çoğaldı, elimizdeki mevcudu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.