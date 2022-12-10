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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı! Boşaltılan evler sular altında kalmaya başladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı! Boşaltılan evler sular altında kalmaya başladı

Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreye ulaşırken, boşaltılan köylerde evler sular altında kalmaya başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor.

İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.

Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! YUSUFELİ BARAJI'NDA SULAR YÜKSELİYOR!

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