İstanbul'daki bombalı terör saldırısında şehit düşen polis Emre Horoz’un ikizlerinden yürek yakan sözler: Kıyamet kopsa da babamız ile kavuşsak
İstanbul’da 6 yıl önce 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz’un annesi, “İkizleri 6.5 yaşına geldi. ‘Babam ne zaman gelecek?’ diye soruyorlar, 'kıyamet kopsa da babamız ile kavuşsak' diyorlar, içimiz parçalanıyor” dedi.
İstanbul Beşiktaş'ta 6 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un (24) annesi, ölümünün 6'ncı yılı olmasına rağmen oğlunun acısını ilk gün ki gibi içinde yaşıyor. Oğlunun makine mühendisliğini de kazanmış olmasına rağmen polisliği seçtiğini belirten anne Emine Horoz (52), "Geride 6,5 yaşında ikiz çocukları kaldı. Babaanne babam ne zaman gelecek diye soruyor. Babaanne 'kıyamet kopsa da babama kavuşsak' diyorlar, içimiz parçalanıyor" dedi.
10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden birisi de Konyalı polis memuru Emre Horoz'du. Evli ve ikiz kız çocuğu olan 3 yıllık polis memuru Horoz'un ailesi, ölümünün 6'ncı yılında oğullarının acısını ilk gün ki gibi yaşıyor.
'MÜHENDİSLİĞİ DE KAZANDI AMA POLİSLİĞİ SEÇTİ'
Konya'da yaşayan anne Emine Horoz, şehit oğlunun makine mühendisliğini de kazanmasına rağmen polisliği seçtiğini söyledi. Anne Horoz, "Oğlum polisliği kazanmıştı ama ben istememiştim. İkinci kez girdiğinde hem polisliği hem de makine mühendisliğini kazanmıştı. Emre'm polisliği tercih etti ve başarılı bir şekilde görevini yapıyordu. Olaydan iki hafta önce Konya'ya gelmişti. Anne 'patates salatası yap' ben geliyorum demişti. Eşi ve çocukları buradaydı. Olay günü de bir yakınımızın düğünü için İstanbul'a gitmiştim. Oğlum benden yiyecek bir şeyler istemişti. Maç görevine gideceği için eve girip onu uyandırmadım. Malzemeleri bırakıp oradan ayrıldık. Akşam düğündeyken patlama haberini aldım. Şehadete erenlerden biri Emre'mdi. O yıl tayini Diyarbakır'a çıkmıştı. Hatta oraya gidip ev tutacaktı. 15 Temmuz nedeniyle tayinler durunca İstanbul'da kaldı " dedi.
Horoz, "Babaanne babam ne zaman gelecek diye soruyorlar. Babalar gününde olsun bayramlarda olsun ne yapacağımızı bilemiyoruz. Babaanne, 'kıyamet kopsa da babamız ile kavuşsak' diyorlar. Okul gösterilerinde herkes anne-baba kelimelerini kullanırken yavrularımızın ve bizim içimiz parçalanıyor. Babalarının mezarına gidip, mezar taşını öpüyorlar. Emre'mde şehit olmadan bir gün önce Erva ve Elif'imi çok özledim demiş" ifadelerini kullandı.
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