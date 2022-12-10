İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit düşen polis Emre Horoz’un ikizlerinden yürek yakan sözler: Kıyamet kopsa da babamız ile kavuşsak

'MÜHENDİSLİĞİ DE KAZANDI AMA POLİSLİĞİ SEÇTİ'

Konya'da yaşayan anne Emine Horoz, şehit oğlunun makine mühendisliğini de kazanmasına rağmen polisliği seçtiğini söyledi. Anne Horoz, "Oğlum polisliği kazanmıştı ama ben istememiştim. İkinci kez girdiğinde hem polisliği hem de makine mühendisliğini kazanmıştı. Emre'm polisliği tercih etti ve başarılı bir şekilde görevini yapıyordu. Olaydan iki hafta önce Konya'ya gelmişti. Anne 'patates salatası yap' ben geliyorum demişti. Eşi ve çocukları buradaydı. Olay günü de bir yakınımızın düğünü için İstanbul'a gitmiştim. Oğlum benden yiyecek bir şeyler istemişti. Maç görevine gideceği için eve girip onu uyandırmadım. Malzemeleri bırakıp oradan ayrıldık. Akşam düğündeyken patlama haberini aldım. Şehadete erenlerden biri Emre'mdi. O yıl tayini Diyarbakır'a çıkmıştı. Hatta oraya gidip ev tutacaktı. 15 Temmuz nedeniyle tayinler durunca İstanbul'da kaldı " dedi.