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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 10 milyon metreküp su depolandı. Barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için geri sayım başladı. Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı, son kez görmeye geldiği, su altında kalacak köylerinde kalan eşyalarını topluyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:16
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Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

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Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

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Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek, 2,5 milyonluk Türkiye'nin 5'inci büyük kenti Antalya'nın enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği üretebilecek.

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Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

SU SEVİYESİ 36 METRE OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, 10 milyon metreküp su depolandı. Barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için de geri sayım başladı. Su seviyesinin yükselmesi ile Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolu da sular altında kaldı.

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Yusufeli Barajı’nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

Güvenlik gerekçesiyle eski yola araç girişleri, ilçe merkezine yakın noktadan yola toprak dökülerek kapatıldı. Yusufeli'nde sular altında kalacak ilk yerleşim yeri olacak Irmakyanı köyüne yaya olarak gelenler, son kez gördüğü köylerinde anılara dalıp, kalan eşyalarını topluyor.