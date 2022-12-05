Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Köy ve araziler suyun altında kaldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 10 milyon metreküp su depolandı. Barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için geri sayım başladı. Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı, son kez görmeye geldiği, su altında kalacak köylerinde kalan eşyalarını topluyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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