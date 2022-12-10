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İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçinin cansız bedeni çıkarıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçinin cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul’da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi. Göçük altında kalan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın cansız bedeni çıkarıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta saat 15.15 sularında inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında çalışan işçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

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