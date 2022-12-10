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Sakarya'da mobilya atölyesinde yangın

DHA
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Giriş: 10.12.2022 18:07
Güncelleme:10.12.2022 18:08
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'nda bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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