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Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuk okutuyor! “Allah razı olsun desinler yeter"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuk okutuyor! “Allah razı olsun desinler yeter

İstanbul’da 6 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında şehitlerden polis memuru 29 yaşındaki Metin Düzgün'ün ailesi, bağlanan şehit maaşını 10 öğrenciye burs olarak veriyor. Bunun kendisini mutlu ettiğini belirten baba Harun Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuz için bir Allah razı olsun desinler yeter" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden Metin Düzgün'ün ailesi 6 yıl geçmesine rağmen, evlat acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Konya'da yaşayan ve vaktinin büyük bölümünü 5 yıl önce şehitlik tazminatı ve kendi birikimlerinden verdiği destekle açılmasını sağladığı, oğlunun adının verildiği 150 öğrencili Erkek ve Kız Kur'an Kursu'nda geçiren baba Harun Düzgün, öğrencilerle ve kuran kursunun ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre, bununla da yetinmeyen Harun Düzgün, şehit oğlundan bağlanan maaşla, aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 10 öğrenciye burs sağlanıyor.

Bunun kendisini mutlu ettiğini belirten baba Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuz için bir Allah razı olsun desinler yeter" ifadelerini kullandı.

"BEN BU VATANIN POLİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Konya Numune Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken, oğlunun da aynı hastanede tıbbi sekreterlik yaptığını anlatan Harun Düzgün, "Orada çalışırken, 'bu vatanın bir polisi olmak istiyorum' diyerek polislik sınavlarına hazırlandı. Polisliği çok istiyordu ve Allah'ta onun gönlüne göre verdi, sınava ikinci girişinde kazandı. Olay günü telefonla görüştüğümüzde izinli olduğunu ve gezeceklerini söyledi. Sonra ikindi vakti bir daha arayıp, 'maç için göreve çağırıyorlar, görev beklemez' dedi. Gece saatlerinde patlamanın olduğunda aradım. Telefonu bir kez çaldı ve kapandı, bir daha da ulaşamadık. Sonra da şehit haberini aldık. Acısı büyük ama oğluma rabbim şehitlik mertebesini nasip etmiş" dedi.

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