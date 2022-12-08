Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuk okutuyor! “Allah razı olsun desinler yeter"

"BEN BU VATANIN POLİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Konya Numune Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken, oğlunun da aynı hastanede tıbbi sekreterlik yaptığını anlatan Harun Düzgün, "Orada çalışırken, 'bu vatanın bir polisi olmak istiyorum' diyerek polislik sınavlarına hazırlandı. Polisliği çok istiyordu ve Allah'ta onun gönlüne göre verdi, sınava ikinci girişinde kazandı. Olay günü telefonla görüştüğümüzde izinli olduğunu ve gezeceklerini söyledi. Sonra ikindi vakti bir daha arayıp, 'maç için göreve çağırıyorlar, görev beklemez' dedi. Gece saatlerinde patlamanın olduğunda aradım. Telefonu bir kez çaldı ve kapandı, bir daha da ulaşamadık. Sonra da şehit haberini aldık. Acısı büyük ama oğluma rabbim şehitlik mertebesini nasip etmiş" dedi.