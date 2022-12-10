Hatay’da vahşet! Ağzına tüfekle ateş açılan köpeğin dili koptu

CAYDIRICI CEZALAR VERİLSİN



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirten Yalım, ''Biz yetkili kurumlara şikayetimizi yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Bu caninin bir an evvel bulunarak, caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz. Ben bir öğretmenim. Masum, savunmasız hayvana bunu yapan cani, savunmasız çocuklarımıza da zarar verebilir. Bu yüzden yetkililerimizden bu caniyi acil olarak yakalamasını istiyoruz" diye konuştu.

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