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İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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İstanbul’da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı

İstanbul'da son bir hafta içinde kumar oynandığı tespit edilen mekanlara yapılan baskınlarda, kumar oynayan 92 kişi gözaltına alınırken, kumar oynatan ve kumar oynatmaya yer temin eden 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynatılan 9 iş yeri ise mühürlendi.

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