Casus savcının firari gözcüsü yakalandı

"DOSYAYA NEDEN EKLENDİM" DEDİ, MAĞDUR AVUKAT KESİN TEŞHİSİ ETTİ

Saldırının tetikçisi olduğu belirlenen tutuklu sanık Canip Kandemir'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından olay yerinde gözcülük yapan firari sanık Barış Havuz da yakalandı ve hakkında "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hakkında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle firarda bulunduğunu söyleyen ancak yakalanıp hakim karşısına çıkarılan Barış Havuz, suçlamayı reddetti. Olay saatinde Bakırköy'de bulunduğunu, olayla alakası olmadığını ve diğer sanığı inşaat işleriyle uğraşması sebebiyle ismen tanıdığını öne sürdü. Sanık Havuz, "Davut Yılmaz'ı da tanımam. Bu dosyaya neden sanık olarak eklendiğimi çözemedim" dese de mağdur avukat Nur Peker sanığı emniyette olduğu gibi mahkemede de kesin olarak teşhis etti.