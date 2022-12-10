Casus savcının firari gözcüsü yakalandı
İstanbul Beşiktaş'ta avukat Nur Peker'in evine girerken silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İranlı casuslara yardım ettiği gerekçesiyle açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın saldırıya ilişkin azmettirici olarak soruşturması sürerken saldırının tetikçisi ceza aldı, gözcülük yaparak olayda büyük rol aldığı belirlenen firari sanık yakalandı. Hakim karşısına çıkan sanığın "Kimseyi tanımıyorum, neden sanığım" ifadesini avukatlar gözcü ile tetikçinin birlikte fotoğraflarını mahkemeye sunarak çürüttü.
Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022 günü güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Peker, saldırının azmettiricisi olarak İranlı casuslara yardım ettiği gerekçesiyle açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın ismini verdi. Avukatlığını yaptığı bazı dosyalardan el çekmesi için Yılmaz'ın kendisine baskı yaptığını ve tartıştıklarını belirten avukat Peker'in suç duyurusu üzerine soruşturma sürerken olayın failleri hakkındaki davada ise yeni gelişmeler yaşandı.
"DOSYAYA NEDEN EKLENDİM" DEDİ, MAĞDUR AVUKAT KESİN TEŞHİSİ ETTİ
Saldırının tetikçisi olduğu belirlenen tutuklu sanık Canip Kandemir'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından olay yerinde gözcülük yapan firari sanık Barış Havuz da yakalandı ve hakkında "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hakkında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle firarda bulunduğunu söyleyen ancak yakalanıp hakim karşısına çıkarılan Barış Havuz, suçlamayı reddetti. Olay saatinde Bakırköy'de bulunduğunu, olayla alakası olmadığını ve diğer sanığı inşaat işleriyle uğraşması sebebiyle ismen tanıdığını öne sürdü. Sanık Havuz, "Davut Yılmaz'ı da tanımam. Bu dosyaya neden sanık olarak eklendiğimi çözemedim" dese de mağdur avukat Nur Peker sanığı emniyette olduğu gibi mahkemede de kesin olarak teşhis etti.
AVUKATLARIN ANLATTIKLARI SANIĞIN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ
Olay gününü de anlatan avukat Peker, arabasını park edip indiğinde Barış Havuz'u gördüğünü ve bulunduğu yerin aile apartmanı olması nedeniyle herkesin birbirini tanıdığını söyledi. Yabancı biri olması nedeniyle Havuz'un dikkatini çektiğini belirten Peker, "Diğer sanık Canip Kandemir de karşı taraftan geldi. Onun da yabancı biri olması nedeniyle 'iyi günler' dedim. Cevap vermeyerek diğer sanığa baktı. Apartmanın kapısına doğru yürüdüm, bana bakıyorlardı. Tuhaflığı hissettim. Kandemir bana 'abla bakar mısın' dedi. Yaklaşıp silahını gösterdi. 'Yapma' dedim. Ancak iki el ateş etti. Bacağımdan vurulmuşum" diyerek dehşet dolu anları anlattı. Avukatı Funda Sadıkahmet ise iki sanığın birlikte yargılandığı dosyaların bulunduğunu ve birlikte olduklarına dair sosyal medyada fotoğraflarının bulunduğunu belirterek sanığın "tanışmıyoruz" ifadesini çürüttü. Duruşma, olay görüntüsündeki kişinin sanık olup olmadığının bilirkişilerce tespit edilmesini için ertelendi.
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