CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihmali Hülya Onaylı’yı canından etmişti! Kazayla ilgili bilirkişi keşfinde sorular cevapsız kaldı





SÜRÜCÜ HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi. Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı'nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen Sıgalı'ya ev hapsi verildi.



Öte yandan kazanın ardından 1 hafta sonra Büyükşehir Belediyesi'nce bazı tramvay duraklarına seyyar tuvaletler yerleştirildi.