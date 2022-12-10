CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihmali Hülya Onaylı'yı canından etmişti! Kazayla ilgili bilirkişi keşfinde sorular cevapsız kaldı
İzmir'de, görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı. Hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Bahadır Sıgalı (34), mahkeme başkanı ve savcı eşliğinde kazayı anlatırken, Onaylı'nın yakınları da izledi. Sıgalı, kazada kastının bulunmadığını söyleyip, Onaylı'nın ikizi Derya Karaca'nın elini öpmek istedi. Helallik isteyen Sıgalı'nın elini öpmesine izin vermeyen Karaca'nın "Madem öyle neden hızla geldin?" sorusu ise cevapsız kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji Şirketi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, 20 Eylül günü saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı.
9 GÜN SONRA BEYİN KANAMASINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hülya Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi. Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı'nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen Sıgalı'ya ev hapsi verildi.
Öte yandan kazanın ardından 1 hafta sonra Büyükşehir Belediyesi'nce bazı tramvay duraklarına seyyar tuvaletler yerleştirildi.
BİLİRKİŞİ EŞLİĞİNDE KEŞİF YAPILDI
Hülya Onaylı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı. Mahkeme başkanı, savcı, Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Onaylı ailesinin avukatı Aykut Dikencik, Berna Özer ve eşi Erkan Onaylı'nın bulunduğu keşifte Sıgalı, kaza anını anlattı. O anları, Onaylı'nın yakınları da anbean takip etti. Olay yeri incelemesinde, güvenlik kameralarının açıları incelendi, olay yeri kontrol edildi. Olay günü Hülya Onaylı ile birlikte görevli olan güvenlik görevlisi Bülent Yurtsever dinlendi.
HÜLYA'NIN İKİZİ DERYA'NIN SORUSU CEVAPSIZ KALDI
Bahadır Sıgalı, kazada kastının bulunmadığını söyleyip, Hülya'nın ikizi Derya Karaca'nın elini öpmek istedi. Helallik isteyen Sıgalı'nın elini öpmesine izin vermeyen Derya Karaca'nın "Madem öyle neden hızla geldin?" sorusu ise cevapsız kaldı.
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