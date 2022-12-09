Antalya’da annesini boğazına bıçak saplayarak öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Antalya’da tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. 37 yaşındaki Yusuf E. T. adlı şahıs tartıştığı 61 yaşındaki annesi Zübeyda T.'yi boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin , ilk ifadesi ortaya çıktı.
Olay, geçen gün saat 16.00 sularında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'ta yer alan 4 katlı binanın ikinci katında gerçekleşti.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı. İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağın annesinin boğazına sapladı. Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı.
KOMŞULARI ELİNDE KAN İZİNİ GÖRÜNCE…
Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E. T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E. T., komşuları tarafından yakalandı.
BOĞAZINA SAPLANMIŞ BIÇAKLA…
Odaya girdiklerinde Zübeyda T.'yi boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, Yusuf E. T.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Zübeyda T.'nin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.
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