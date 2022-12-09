Antalya’da annesini boğazına bıçak saplayarak öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı. İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağın annesinin boğazına sapladı. Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı.