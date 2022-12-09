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Son dakika: Muğla'da deprem! AFAD'dan flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Muğla’da deprem! AFAD’dan flaş açıklama

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamasına göre; saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesine 97,97 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - [97.97 km] Datça (Muğla) Tarih:2022-12-09

Saat:21:44:14 TSİ Enlem:36.01 N Boylam:26.758 E Derinlik:14.36 km

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