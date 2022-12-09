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ABD'den filmlere konu olacak haber: 65 yıl önce ölen Joseph Augustus Zarelli'nin kimliği DNA ile bulundu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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ABD’den filmlere konu olacak haber: 65 yıl önce ölen Joseph Augustus Zarelli’nin kimliği DNA ile bulundu

ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliğinin, DNA teknolojisiyle tespit edildiği belirtildi. Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan Joseph Augustus Zarelli'nin kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.

Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.

"İSMİ JOSEPH AUGUSTUS ZARELLI"

Outlaw, toplumda infial uyandıran ve "Kutunun içindeki çocuk" olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.

YENİ ŞİFRE! CİNAYETİN NEDENİ NE?

Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.

Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.

YILLARCA KONUŞULAN ACI OLAY

Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.

Küçük kurbanın bedeni, "Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu" yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.

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