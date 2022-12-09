ABD’den filmlere konu olacak haber: 65 yıl önce ölen Joseph Augustus Zarelli’nin kimliği DNA ile bulundu

YENİ ŞİFRE! CİNAYETİN NEDENİ NE?

Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.