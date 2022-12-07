Milli Savunma Bakanlığı "İHA'lar tespit etti" diye duyurdu: İşte Yunanistan'ın ittiği göçmenler
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
1️⃣Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/zWTYJsGLh5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022
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