Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan vefat etti
YAŞAM İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan, 59 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 10 Ekim'de sabah saatlerinde görev başında birden fenalaştı.
Ekip arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Özkan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
59 gündür yaşam mücadelesi veren Özkan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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