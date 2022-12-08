Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan vefat etti

Ekip arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Özkan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

59 gündür yaşam mücadelesi veren Özkan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.