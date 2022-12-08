Boşandığı eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı! Savunması pes dedirtti: Niyetim vurmak değildi

Kurşunların isabet ettiği C.Ü. ve E.S. yaralanırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler C.Ü. ve arkadaşı E.S., tutuklu sanık C.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede olay anını anlatan C.Ü., "C.Ö., uzaklaştırması olduğu için uzun süredir çocuğu görmüyordu. Karakola "çocuğumu göstermiyorlar" diye gitmiş. Beni karakoldan aradılar. Bende "çocuğu göstereceğim, dediğim yere gelsin" dedim. Arkadaşım E.S.'nin de ablasının evine yakın bir yerdi E.S. de benimle geldi. Çocuğu verdik. O sırada silahını çıkardı ve 3, E.S.'ye de 2 sefer ateş etti. Şikayetçi değilim" dedi. C.Ü.'nün arkadaşı E.S. de, şikayetçi olmadığını söyledi.