Önce takip sonra şantaj! Sözde dedektiflerin şantaj tezgahı çöktü
Ankara'da Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. aralarında profesörlerin, iş insanlarının da olduğu kişilerle eşlerini takip etmek için anlaştı. Baba ve oğlu, elde ettikleri bilgileri kendilerini tutanlara vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yapmak için kullandı.
Ankara'da film senaryolarını aratmayan dedektiflik skandalı ortaya çıktı. Boşanma davalarında delil elde etme, kayıp şahıs bulma, eş takibi, evlilik öncesi araştırma, icra takibi için adres tespiti, borçlunun kaçırdığı mal varlıklarını bulmada hizmet verdiklerini iddia eden dedektifler bu kez şantaj yolunu tercih etti. Aralarında profesör, doktor, iş insanı, sağlık çalışanı ve çeşitli meslek gruplarından birçok kişi, eşlerinin aldattığı şüphesiyle sözde dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü.'nün kapısını çaldı.
Akın Ü. ve oğlu, telefonla irtibata geçtikleri kişilerle daha sonra yüz yüze görüştü. Akın Ü. kendisini Hakan Usta diye tanıttı. Sözde dedektif, eşlerini takip ettirmek isteyen kişilerden başlangıç fiyatı olarak 2 bin lira talep edip sözleşme imzaladı.
Yurtdışından anahtar şeklinde gizli kamera, GPS cihazı, ortam dinleme cihazı, drone, fotoğraf makinesi temin eden baba-oğul, hedefteki kişinin aracının altına konum takibi için GPS taktı. Ardından takip yaparak gizlice fotoğraflarını çekti.
Kirli plan bu aşamada devreye girdi. Baba-oğul, elde ettikleri bilgileri anlaştıkları kişilere vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yaptı. Bazı mağdurlar şantaja boyun eğip ödeme yaptı. Cihaz alma bahanesiyle istedikleri rakamı 30 bin liraya kadar çıkardılar.
ÜÇ KEZ GÖZALTI
Mağdurlardan birinin şikâyeti üzerine Organize Suçlarla Mücadele polisi, baba ile oğlunu gözaltına aldı, ancak ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci bir şikâyet üzerine baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı. Akın Ü.'ye ev hapsi cezası verildi oğlu ise serbest bırakıldı. Ev hapsindeki baba, şantajı sürdürünce ikili bu kez "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Şantaj" gerekçesiyle üçüncü kez gözaltına alındı. Ancak yasal boşluktan faydalanarak 3'üncü kez adli kontrolle serbest kaldılar.
ORTAM DİNLEME VE GİZLİ FOTOĞRAF ÇIKARSA TUTUKLANACAKLAR
Polis, baba ve oğlunun adreslerinde çok sayıda materyal ele geçirdi. Dedektiflerin 19 kişiyi takip ettikleri belirlendi. Takip edilenler, eşleri hakkında da şikâyetçi oldu. Gözler, emniyet birimlerinin cihazları incelemesi sonucu çıkacak olan verilere çevrildi. Cihazlarda ortam dinleme ve fotoğraflama yapıldığı tespit edilirse baba ve oğlunun "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından ceza almaları bekleniyor.
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