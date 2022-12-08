Önce takip sonra şantaj! Sözde dedektiflerin şantaj tezgahı çöktü





ÜÇ KEZ GÖZALTI

Mağdurlardan birinin şikâyeti üzerine Organize Suçlarla Mücadele polisi, baba ile oğlunu gözaltına aldı, ancak ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci bir şikâyet üzerine baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı. Akın Ü.'ye ev hapsi cezası verildi oğlu ise serbest bırakıldı. Ev hapsindeki baba, şantajı sürdürünce ikili bu kez "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Şantaj" gerekçesiyle üçüncü kez gözaltına alındı. Ancak yasal boşluktan faydalanarak 3'üncü kez adli kontrolle serbest kaldılar.