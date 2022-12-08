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Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza!

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve tır sürücüsü hayatını kaybetti.

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