Ankara'da hakim gençlere gece yarısı dehşeti yaşattı! Önce tekme attı sonra vurdu
Ankara’da bir hâkim gece yarısı gençlere dehşeti yaşattı. Yargıtay Tetkik Hâkimi Cabir Okur, kimliğini istediği gençlere silah çekip yere yatırdı. Gençlerden birinin sırtına tekme atıp kafasına kabzayla vuran Hâkim Okur, diğer genci ise bacağından vurdu.
Ankara Balgat'ta yaşayan Mujtaba M. (22) ve Ayrullah N. (23), gece saatlerinde oturdukları binanın önüne geldi. Anahtarlarını evde unuttuklarını fark edip arkadaşlarının kapıyı açmasını bekleyen gençlerin yanına bu sırada Yargıtay Tetkik Hâkimi Cabir Okur geldi. İkiliden önce kimliğini isteyen Hâkim Okur, ardından tabancasını çıkarıp gençlere doğrulttu. Bir gencin sırtına tekme atıp kafasına kabzayla vuran Okur, gençleri yere yatırdıktan sonra Ayrullah N.'yi bacağından vurdu.
'ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, apartman kameriyesi önünde 2 kişinin yerde yattığını, birinin bacağında kanama olduğunu gördü. Okur, elindeki silahı doldur boşalt yapıp şarjörünü çıkararak yere bıraktı. Gözaltına alınan Okur, aracından sigara almaya indiğini, eve çıkacakken konuşmalarından yabancı uyruklu olduklarını anladığı 2 kişiyi kapının önünde gördüğünü, kime geldiniz diye sorduğunda yabancı dilde bir şeyler söylediklerini kaydetti.
Okur, birinin elini arkasına götürdüğünü, kendisine zarar vereceğini düşünerek belindeki silahı çekip şahısları uyardığını, eli belinde olan şahsın elini öne doğru aldığı sırada aşağıya doğru uyarı ateşi açtığını, şahsın yanına yaklaştığı için vurulduğunu, hemen polis ve ambulans çağırdığını söyledi. Sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce serbest bırakılan Okur'un silahına el kondu.
ÜZERİNE OTURDU
İncelenen kamera kayıtlarında ise, bir süre kameriyede oturan gençlerin bina girişine yöneldiği, sigara içerek dışarıdan gelen Okur'un sağ elindeki tabancayı gençlere doğrultup binanın girişinden önüne getirip yatırdığı, doğrulttuğu tabancasını ara ara gençlere dayayıp başlarında beklediği ve bir şeyler söylediği görüldü. Mujtaba hareket edince dizleri ile üzerine oturduğu, Ayrullah'ın olduğu yere doğru 1 el ateş ettiği ve Mujtaba'nın kafasına doğru vurduğu belirlendi.
13 YIL HAPSİ İSTENDİ
Adli Tıp Kurumu raporunda, Ayrullah'ın silahla yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine, kemik kırıklarının hayati fonksiyonları ağır etkilediğine dikkat çekildi. Savcılık, Okur'un 'Kasten yaralama' ve 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 13 yıl hapsini istedi. Hâkim Okur, önümüzdeki günlerde yargılanacak.
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