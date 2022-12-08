08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2022
ABONE OL
Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Isparta'da bir ustabaşı iş yerinde tartıştığı arkadaşının kolunu ısırdı. İşveren her iki çalışanı da işten çıkardı. Ustabaşına kötü haber ise Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Yargıtay yine dikkat çeken bir karara imza attı.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

2011'de Isparta'daki bir iş yerinde yaşanan kavgada kendisine saldıran işçinin kolunu ısıran ustabaşı işten kovuldu.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Bunun üzerine ustabaşı kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebiyle dava açtı.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Yerel mahkeme, kavgayı başlatan tarafın işçi olduğunu belirterek davacı ustabaşının iş sözleşmesinin feshedilmesini haksız buldu.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Konu Yargıtay'a taşındı. ustabaşının ısırma olayını, "aşırılık" olarak niteleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirketi haklı buldu.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Emsal karara göre iş arkadaşını ısırmak, tazminatsız kovulma sebebi sayıldı.

Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA