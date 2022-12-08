Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu
YAŞAM A Haber
Isparta'da bir ustabaşı iş yerinde tartıştığı arkadaşının kolunu ısırdı. İşveren her iki çalışanı da işten çıkardı. Ustabaşına kötü haber ise Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.
Yargıtay yine dikkat çeken bir karara imza attı.
2011'de Isparta'daki bir iş yerinde yaşanan kavgada kendisine saldıran işçinin kolunu ısıran ustabaşı işten kovuldu.
Bunun üzerine ustabaşı kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebiyle dava açtı.
Yerel mahkeme, kavgayı başlatan tarafın işçi olduğunu belirterek davacı ustabaşının iş sözleşmesinin feshedilmesini haksız buldu.
Konu Yargıtay'a taşındı. ustabaşının ısırma olayını, "aşırılık" olarak niteleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirketi haklı buldu.
Emsal karara göre iş arkadaşını ısırmak, tazminatsız kovulma sebebi sayıldı.
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