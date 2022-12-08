08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da gece külüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı

Bursa’da gece külüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
ABONE OL
Bursa’da gece külüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da yaşanan olay, 04.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, çalışanlara doğru ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, iş yeri çalışanı Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti.

Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA