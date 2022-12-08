Bursa’da gece külüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı
YAŞAM DHA
Bursa'da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da yaşanan olay, 04.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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