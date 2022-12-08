Bursa’da gece külüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'da yaşanan olay, 04.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.