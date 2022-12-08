Fatih'te "pitbulllu saldırı"da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı

KÖPEK İLE YOLDA YÜRÜYEN POLİSE SALDIRDILAR

Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada, P.G, C.K. ve B.A.P'nin, yanlarındaki pitbull cinsi köpeklerle sivil halde yolda yürüyen polis memuruna saldırdıkları ve darbettikleri, kendisini savunmak isteyen polis memurunun beylik tabancasıyla ateş ettiği, vücuduna mermi isabet eden P.G'nin de bu şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve B.A.P'nin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Adliyede savcılılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan polis memuru K.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmıştı.

Bu kişilerin köpeklerle saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açmıştı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.