Fatih'te "pitbulllu saldırı"da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı
İstanbul'un Fatih ilçesinde, geride kalan gün pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memuru tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde P.G'nin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru ile diğer gruptaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis memuru K.A. ile şüpheli B.A.P. İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden C.K'nin emniyette tanık sıfatıyla ifadesine başvurularak serbest bırakıldığı öğrenildi.
KÖPEK İLE YOLDA YÜRÜYEN POLİSE SALDIRDILAR
Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada, P.G, C.K. ve B.A.P'nin, yanlarındaki pitbull cinsi köpeklerle sivil halde yolda yürüyen polis memuruna saldırdıkları ve darbettikleri, kendisini savunmak isteyen polis memurunun beylik tabancasıyla ateş ettiği, vücuduna mermi isabet eden P.G'nin de bu şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve B.A.P'nin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.
POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Adliyede savcılılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan polis memuru K.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmıştı.
Bu kişilerin köpeklerle saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açmıştı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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