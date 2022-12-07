Bilecik’te KYK yurdunda insanlık dışı olaya sert tepki! Bahçedeki kedileri toplayıp çuvallara koydular
YAŞAM İHA
Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu personellerinin bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki çekti. Skandal olayla ilgili Bilecik Savcılığı harekete geçti.
Bilecik'in Ertuğrulgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Ertuğrulgazi KYK yurdunun personelleri, bahçede yaşanan kedilerin sayısının çoğalması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin akabinde kedileri toplamaya başladı.
KEDİLERİ ÇUVALLARA KOYDULAR
Toplanan kediler çuvallara konuldu.
Duruma tepki gösteren öğrencilerse, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
ÖĞRENCİLER KAYITSIZ KALMADI
Yurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri salarken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı.
YURT MÜDÜRÜ VE O ÇALIŞANLARA SORUŞTURMA
Bilecik Savcılığı da harekete geçerek, yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.
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