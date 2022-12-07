Bursa’daki helikopter faciasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam’ın ailesinin yıkıldığı an! Babası kızının cansız bedenini böyle teşhis etmiş

BİNDİĞİ UÇAK SONU OLDU

Evden çıktıktan sonra bir dizi iş görüşmesine giden Burcu Sağlam, görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı.

Daha önce yine bir iş bulma konusunda konuşup tanıştığı İş insanı Hakan Köksal'ı arayan Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için tek motorlu uçakla Pamukova Havaalanına gideceğini öğrendi.

Genç kız olumsuz geçen iş görüşmelerinin ardından moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi.