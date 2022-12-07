Elazığ’da müşterinin para ödememek için yapmadığı rezillik kalmadı! Saçını koparak yemeğe koyduğu anlar kamerada

"ESNAFA ATILAN BİR İFTİRA"

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, "Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı" dedi.