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Elazığ’da müşterinin para ödememek için yapmadığı rezillik kalmadı! Saçını koparak yemeğe koyduğu anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Elazığ’da müşterinin para ödememek için yapmadığı rezillik kalmadı! Saçını koparak yemeğe koyduğu anlar kamerada

Elazığ'da bir şahıs, yediği yemeğin parasını vermemek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, meydana gelen olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Olay, Elazığ'ın şehir merkezinde yer alan Köfteciler Sokağı'ndan bulunan bir dükkanda gerçekleşti.

Yemeğin parasını ödememek için... YEMEĞİN PARASINI ÖDEMEMEK İÇİN...

İddiaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine attı.

"SAÇ ÇIKTI" DEDİ ÖDEME YAPMADI

Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi.

AKILLARA O FİLM GELDİ

İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

"ESNAFA ATILAN BİR İFTİRA"

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, "Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı" dedi.

"PARALARI YOKSA BİLE SÖYLESİNLER"

Vatandaşlardan Mert Alagöz ise, "Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler.

Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İllaki verirler" diye konuştu.

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