Son dakika: İstanbul Fatih’te İETT otobüsünde ’meşale’ paniği

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI: YANICI MADDE YAKILMIŞ



İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767 (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.