Son dakika: İstanbul Fatih'te İETT otobüsünde 'meşale' paniği
İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldığı öne sürüldü. Otobüsün içeresindeki yolcular panikle dışarı çıkarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya dair İBB'den yazılı açıklamada geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Olay, Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
OTOBÜSTE MEŞALE PANİĞİ
Seyir halindeki İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı.
Otobüsteki dumanları gören şoför Fehim Geçim otobüsü durdu.
Yolcular panikle aşağıya indi. Meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.
İTFAİYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI: YANICI MADDE YAKILMIŞ
İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767 (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.
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