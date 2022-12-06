Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala celp ve sevk tarihleri merak edilirken askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?