Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2023 sınıflandırma dönemine ilişkin ise açıklama paylaştı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala celp ve sevk tarihleri merak edilirken askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
MSB ŞUBAT 2023 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde:
Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
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- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
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