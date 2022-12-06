CHP’li İBB’nin yol çalışmasında korkunç kaza! Kepçe operatörü engelliyi ezdi!

Korkunç olay saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.