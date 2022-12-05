Kayseri’de kan donduran olay: Başı pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada çalışan A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrika da inceleme yaptı.