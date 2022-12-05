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Diyarbakır'da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın cesedi, direğe asılı kalmış halde bulundu. Elektrik dağıtım şirketinde çalışmadığı ve hangi sebeple direğe çıktığı bilinmeyen Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 01:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 01:17
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Diyarbakır’da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı.

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Diyarbakır’da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti.

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Diyarbakır’da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.'yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Diyarbakır’da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Diyarbakır’da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.'nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi.