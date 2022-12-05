Diyarbakır'da feci ölüm! Yüksek gerilim hattında can verdi

Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın cesedi, direğe asılı kalmış halde bulundu. Elektrik dağıtım şirketinde çalışmadığı ve hangi sebeple direğe çıktığı bilinmeyen Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.