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Son dakika: Trabzon Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika: Trabzon Akçaabat’ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde motosiklet tamircisi Muammer Yardım, yanarak ölmüş halde bulundu. Yardım'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

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