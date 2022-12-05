05 Aralık 2022, Pazartesi
SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti
SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı. İşte olay yerinden görüntüler...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:31
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18