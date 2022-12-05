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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı. İşte olay yerinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:31
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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Hakkari'deki kan donduran olay, saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

EŞİ VE DOKTOR YEĞENİNİ VURDU

Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu.

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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA! Hakkari’de katliam gibi olay: Eşi ile doktor yeğenini öldürüp intihar etti

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HAKKARİ'DE KATLİAM GİBİ OLAY!!! HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN