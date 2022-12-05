Karaman’da vahşet! “Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”

"POLİS YAKALAMASAYDI 3 KİŞİ DAHA VURACAKTIM"



Aziz Savran, yakalandığı apartmana orada oturan K.B.'yi öldürmek için gittiğini ve polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf etti. Aziz Savran, ''Atakan, polis merkezine doğru koşarak gitti. Ben de olay yerinden hemen ayrıldım. Aklımda 3 kişiyi daha öldürmek vardı. Sıradaki kişiyi öldürmek için Gevher Hatun Mahallesi'ndeki evine gittim. Burada tam öldüreceğim kişinin apartmanına girerken polisler beni yakaladı. Polisler birkaç dakika daha gelmese K.B.'yi de öldürecektim. Aydın ve Veli'yi öldürdükten sonra aklıma takılan tüm eski sayfaları kapatmak istedim'' dedi.