Bodrum’da bulunan kemiklerin sırrı çözüldü! 5 aydır kayıp üniversiteli Vedat’a ait çıktı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Altun, yaz döneminde otelde çalışmak üzere Bodrum'a geldi. Bipolar bozukluğu olduğu belirtilen Altun, 6 Temmuz'da çalıştığı otelden "Hava almaya çıkıyorum" diyerek ayrıldı, bir daha dönmedi. Altun'dan haber alamayan ailesi, Erzurum'dan Bodrum'a gelip, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Altun için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Mobese kayıtlarında, Altun'un en son Torba kavşağında görüldüğü tespit edildi. Bu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi ve yakınları, aynı kavşakta stant açıp, nöbet tutmaya başladı.