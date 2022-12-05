Van Gölü’nde hareketli anlar! Patlamamış tank mühimmatı bulundu

Tank mühimmatını gören Yusuf Demir, arkadaşının yanına sabah yürüyüş yapmak için gittiğini belirterek, "Yürüyüş yaptığımız sırada suyun çekilmiş kenarında metal bir şey gördük. Arkadaşım ile internetten araştırma yaptık ve eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük ve jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi, sonra kontrollü bir şekilde metali imha etti" dedi.

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