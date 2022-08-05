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Bodrum’a çalışmaya geldi 1 aydır haber alınamıyor! Hukuk öğrencisi için ekipler didik didik çalışıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Bodrum’a çalışmaya geldi 1 aydır haber alınamıyor! Hukuk öğrencisi için ekipler didik didik çalışıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine yaz tatilinde çalışmak için gelen 26 yaşındaki hukuk öğrencisi Vedat Altun 1 aydır kayıp. Altun’un en son görüldüğü bölgede çalışma başlatan ekipler her yeri didik didik arıyor.

Bodrum'a yaz tatilinde çalışmaya gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Altun, 6 Temmuz günü Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden "Hava almaya çıkıyorum" diyerek ayrıldı.

Bipolar rahatsızlığı olan Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü öğrenildi. Ailesi ve yakınları, Torba Kavşağı'nda stant açıp nöbet tutmaya başladı. Ailesi ve yakınlarının aldıkları bir duyum üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gittikleri öğrenildi.

Bugün çok sayıda ekibin katılımı ile Torba ve Kızılağaç bölgesinde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmasına Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik, istihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dron ve kadavra köpeği destek veriyor. Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı çalışmalara, polis, AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi de katkı sağlıyor. Ekipler, geniş bir bölgede çalışma yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına ayrıca havadan helikopterle de destek verildiği bildirildi.

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