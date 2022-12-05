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Maltepe'de korku dolu anlar! İBB'nin atık yağ taşıma tankerinde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Maltepe’de korku dolu anlar! İBB’nin atık yağ taşıma tankerinde yangın

Maltepe D-100 karayolunda seyir halinde olan ve İBB'ye ait olan atık yağ taşıma tankerinin balatalarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. D-100 karayolu üzerinde yangın nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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