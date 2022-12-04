04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’deki bu pazara yoğun ilgi! Ne ararsan var!

Kayseri’deki bu pazara yoğun ilgi! Ne ararsan var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
ABONE OL
Kayseri’deki bu pazara yoğun ilgi! Ne ararsan var!

Kayseri Melikgazi’de kurulan bit pazarı, vatandaşın bütün gereksinimlerini karşılıyor. Giysiden antikaya, araç parçalarından elektrik aletlerine kadar satışa sunulan pazar her kurulduğunda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde her pazar günü kurulan 'bit pazarı'na vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Aradıkları tüm ürünleri bu pazarda bulabilen vatandaşlar, sabahın erken saatleri itibariyle alana gelerek alışveriş yapıyor.

Burada yok yok BURADA YOK YOK

İkinci el de satılan tezgahlardaki ürünler piyasaya göre fiyatlarının oldukça uygun olması sebebiyle de vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Vatandaşın burada ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptığını kaydeden esnaf Ramazan Çelik, "Vatandaş yoğun. Her türlü aradığınız malzeme bulunuyor. 7 senedir buraya gelirim, yok yok yani.

Piyasanın durumu malum, insanlar ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşılamaya çalışıyor. Yiyecek, eşya uygun. Piyasa ile yarı yarıya, bazen daha da düşük. Vatandaş istediği gibi alışveriş yapıyor" diye konuştu.

"FİYATLAR PİYASAYA GÖRE NORMAL"

Vatandaş Burhan Abdioğlu da fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, "Alışverişe geldik. İkinci el, üçüncü el, ne bulabilirsek. Kendi ihtiyacımız, evin ihtiyacını buradan gideriyoruz. Fiyatlar piyasaya göre normal" diye konuştu.

"BU PAZARDA VATANDAŞ NE ARARSA BULUYOR"

Her türlü ürünün pazarda mevcut olduğunu aktaran esnaf Ramazan Bayrak ise, "Vatandaşın çok yoğun ilgisi var. Çünkü herkes, her ihtiyacını uygun fiyata buluyor. Aklına ne geliyorsa var. Antikadan tut, ayakkabısına, elbisesine, akvaryumuna, kafesine, kapısına, kilidine ne ararsan var. Çarşıda sıfır ürün 100 TL ise burada 25-30 TL'ye alabiliyor vatandaş" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA