Kayseri’deki bu pazara yoğun ilgi! Ne ararsan var!

"BU PAZARDA VATANDAŞ NE ARARSA BULUYOR"

Her türlü ürünün pazarda mevcut olduğunu aktaran esnaf Ramazan Bayrak ise, "Vatandaşın çok yoğun ilgisi var. Çünkü herkes, her ihtiyacını uygun fiyata buluyor. Aklına ne geliyorsa var. Antikadan tut, ayakkabısına, elbisesine, akvaryumuna, kafesine, kapısına, kilidine ne ararsan var. Çarşıda sıfır ürün 100 TL ise burada 25-30 TL'ye alabiliyor vatandaş" ifadelerini kullandı.