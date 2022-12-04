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Türkiye kışı Antalya yazı yaşıyor: Deniz suyu sıcaklığı 21 derece

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Türkiye kışı Antalya yazı yaşıyor: Deniz suyu sıcaklığı 21 derece

Tüm yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da sıcaklığı fırsat bilenler, yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti.

Kentte aralık ayının ilk haftasında hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derecelerde seyretmesiyle yerli ve yabancılar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti. Sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı.

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