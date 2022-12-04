Türkiye kışı Antalya yazı yaşıyor: Deniz suyu sıcaklığı 21 derece

Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti. Sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN