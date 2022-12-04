İstanbul'a ilk kar için tarih verildi! Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı | Sıcaklık eksi derecelere düşüyor | 5 günlük hava tahmini raporu yayınlandı
Aralık ayının gelmesiyle birlikte birçok ilimizde kar yağışı başlarken, vatandaşların merak ettiği "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında cevap verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Salı günü için birçok ile kar yağışı ve sağanak uyarısında bulundu. Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Aralık ayının gelmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde soğuk hava dalgası etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlarken bazı illere kar ve sağanak uyarısında bulundu.
Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütecek. Yurdun doğu kısmında kar yağışı etkisini gösterirken vatandaşlar İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna yanıt arıyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu da yanıtlayan Tek, a haber ekranlarında şu açıklamaları yaptı: "Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimale var.
Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"
KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Muş'ta 7, Hakkâri'de 4, Van ve Bitlis'te 6 derece olması beklenmektedir" denildi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
9 ARALIK CUMA
10 ARALIK CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Bingöl ile Kars ve Muş'un güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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