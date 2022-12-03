Zonguldak’ta merada vahşet! Gebe mandayı başından vurarak öldürdüler

Cüneyt Yılmazer, "İnsanın vicdanın rahat olması gerekir yani devletin verdiği ceza dönemli değil. Ceza ona zaten bir şey demez. Mühim olan insanın kendi vicdan muhasebesi yoksa para önemli değil. Bugün bir cana kıydı. Tarım ormancılık hayvan için bir sürü desteklemelerde bulunuyor. Etinden, sütünden yararlanıyoruz. Hunharca öldürülmesi çok saçma. İyi bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Hiç bir şey olmasa bile bunu yapan Cenabı hak nezdinde bulacaktır" diye konuştu.

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