Zonguldak’ta merada vahşet! Gebe mandayı başından vurarak öldürdüler
Zonguldak'ta yaşayan Cüneyt ve Yeliz Yılmazer'e ait 9 aylık gebe manda merada otlarken kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından başından tüfekle vurularak telef oldu. Yılmazer ailesi, mandasını vuranı bulan kişiye 25 bin TL ödül vereceklerini açıkladı.
Zonguldak'ın Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan Yılmazer ailesinin 10 mandasından biri akşam ahıra gelmedi. Bunun üzerine doğumuna 1 ay kalan gebe mandasını aramaya başlayan Yılmazer ailesi, yaklaşık 650 kiloluk mandalarının merada başından vurularak telef olduğu haberini aldı.
20 senedir hayvan bakan ve 7 senedir baktığı, adını 'Mayıs' koyduğu mandanın sahibi Yeliz Yılmazer, "Çok üzgünüm. Yani bir hayvanım silahla alnında vurularak öldürüldü. Burada bizden başka manda bakan yok. Mahallede herkes biliyor zaten mandaların benim olduğunu. Vahşice öldürmesine üzüldüm. Olay Çarşamba günü akşam gerçekleşti. Akşam ahıra gittim işte baktım hayvanların gelmediğini fark ettim, diğerlerine baktıktan sonra artık onu aramayı diye gittim. Seslendim cevap vermediler, normalde ismini seslenince cevap verirler geliyorlardı. Dedim geç olsa da gelirler akşam eşim bağlar diye düşündüm. Eşim marketi kapattıktan sonra ahırda bir tane eksik olduğunu fark etmiş. Ben olmadığını sabah öğrendim. Sonra aramaya başladık." dedi.
Yeliz Yılmazer, "Bir abi tarlasında mandamın öldürüldüğünü söyledi. Onunla birlikte gittiğimde çok üzüldüm baya bağırdım, ağladım. 2015 yılından beri adını 'Mayıs' koyduğum manda hayvanıma bakıyorum. Mayıs benim ilk manda hayvanımdı. Benim kızımın kanı yerde kalmayacak. Benim hayvanımı karnında yavru ile mundar ettiler. Sonuçta domuz sanmış olabilir, av hayvanı sanmış olabilir. Gelip ben yaptım, yanlışlıkla oldu demesini isterdim" diye konuştu.
Mandayı kimin öldürdüğünü bulana 25 bin lira para ödülü vereceğini söyleyen Cüneyt Yılmazer, "Talihsiz bir olay başımıza geldi. Babamın beni aramasıyla öğrendim. Olay yerine geldim, baktım hayvan yerde yatıyor. Yanlışlıkla vurulduğunu düşündüm. Hayvana baktıktan sonra tam baş kısmından, ortadan vurulduğunu görünce kasıtlı olduğunu anladım. Daha sonra polis aradık. Şikayetçi olduk. Hayvanımız karnında yavrusuyla öldürülünce bunu yapanın cezasını bulması için ve polisin işini kolaylaştırmak için 25 bin TL bir ödül koydum. Gören, bilen ya da şikayet eden olursa vereceğim. Hatta parayı muhtara teslim ettim." dedi.
Cüneyt Yılmazer, "İnsanın vicdanın rahat olması gerekir yani devletin verdiği ceza dönemli değil. Ceza ona zaten bir şey demez. Mühim olan insanın kendi vicdan muhasebesi yoksa para önemli değil. Bugün bir cana kıydı. Tarım ormancılık hayvan için bir sürü desteklemelerde bulunuyor. Etinden, sütünden yararlanıyoruz. Hunharca öldürülmesi çok saçma. İyi bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Hiç bir şey olmasa bile bunu yapan Cenabı hak nezdinde bulacaktır" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!
- Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....