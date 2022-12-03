MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!
Gaziantep'te, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişiden birinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni 66 yaşındaki Ahmet Fettahlıoğlu olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'te yaşanan kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı 33 AAL 728 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri sürerken, Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.
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