İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası
İzmir’in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyona alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin katledildiği bölgede inceleme yapılırken; bir takım belediye yetkilileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Ayşe Aydın, bölgeye gittiklerinde burada hemen hemen 15 can dostunu ölü bulduklarını ifade ederek, "Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın" şeklinde konuştu. Nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirten Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak pek çok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarı geldi.
Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.
ŞİKAYETTE BULUNULDU
İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı, Avukat Ayşe Aydın, beraberindeki hayvanseverlerle bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikayetçi olundu. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığına, sorumluların bazı belediye yetkilileri olduğu gerekçesiyle de ayrıca şikayette bulunuldu.
15 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ayşe Aydın, belediye personelinin 250'e varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15'e yakın can dostunun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi. Bulunan köpek ölülerinin eski zamanlı olması nedeniyle numune alınamadığını kaydeden Avukat Aydın, yakın zamanda gömülmüş olan bir grup köpeğin bulunduğu alanda kazı yapılması ve buradan örnek alınması halinde olayın aydınlatılabileceğine dikkati çekerek, "Alınacak numunelerle bu hayvanların ilaçla uyutulup uyutulmadığı anlaşılacak. Bizim isteğimiz bir an önce yetkili merciler harekete geçsin. Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın. Olayın takipçisi olacağız" dedi.
'DELİLLERİN BİR AN ÖNCE TOPLANMASI GEREKİYOR'
İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda yer alan Avukat Şefika Yıldırım Sert ise, "Olayın aydınlatılması için delilerin ivedilikle toplanması gerekiyor. Biz olay yerinde kazı yapılmasını, kamera kayıtlarının alınmasını aynı zamanda bakım evi kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Bu delillerin bir an önce toplanması gerekiyor. Aynı zamanda nekropsi için de zaman geçiyor. Çünkü canlı bir dokuyla çalışılması gerekiyor. Oraya gidildiğinde bulunan köpek ölüleri, nekropsiye uygun değil. Çok zaman önce ölmüşler. Katılaşmış, çürümeye başlamış. Birçoğunun kemiği geriye kalmış. Bu koşullarda nekropsi yapılması mümkün değil. Olayın aydınlatılması için talep ettiğimiz delillerin toplanmasını istiyoruz. Baro olarak olayın takipçisiyiz" dedi.
'NEKROPSİ İÇİN 1 KÖPEK İNCELEMEYE ALINDI'
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız. Yalanlarla, iftiralarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları için tarih açıklaması
- YKS sonuçları için nefesler tutuldu! 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları erken mi açıklanacak?
- TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
- PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?
- Brent petrol fiyatında sert düşüş! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...