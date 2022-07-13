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İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

İzmir’in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyona alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin katledildiği bölgede inceleme yapılırken; bir takım belediye yetkilileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Ayşe Aydın, bölgeye gittiklerinde burada hemen hemen 15 can dostunu ölü bulduklarını ifade ederek, "Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın" şeklinde konuştu. Nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirten Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak pek çok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarı geldi.

Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı, Avukat Ayşe Aydın, beraberindeki hayvanseverlerle bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikayetçi olundu. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığına, sorumluların bazı belediye yetkilileri olduğu gerekçesiyle de ayrıca şikayette bulunuldu.

15 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ayşe Aydın, belediye personelinin 250'e varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15'e yakın can dostunun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi. Bulunan köpek ölülerinin eski zamanlı olması nedeniyle numune alınamadığını kaydeden Avukat Aydın, yakın zamanda gömülmüş olan bir grup köpeğin bulunduğu alanda kazı yapılması ve buradan örnek alınması halinde olayın aydınlatılabileceğine dikkati çekerek, "Alınacak numunelerle bu hayvanların ilaçla uyutulup uyutulmadığı anlaşılacak. Bizim isteğimiz bir an önce yetkili merciler harekete geçsin. Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

'DELİLLERİN BİR AN ÖNCE TOPLANMASI GEREKİYOR'

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda yer alan Avukat Şefika Yıldırım Sert ise, "Olayın aydınlatılması için delilerin ivedilikle toplanması gerekiyor. Biz olay yerinde kazı yapılmasını, kamera kayıtlarının alınmasını aynı zamanda bakım evi kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Bu delillerin bir an önce toplanması gerekiyor. Aynı zamanda nekropsi için de zaman geçiyor. Çünkü canlı bir dokuyla çalışılması gerekiyor. Oraya gidildiğinde bulunan köpek ölüleri, nekropsiye uygun değil. Çok zaman önce ölmüşler. Katılaşmış, çürümeye başlamış. Birçoğunun kemiği geriye kalmış. Bu koşullarda nekropsi yapılması mümkün değil. Olayın aydınlatılması için talep ettiğimiz delillerin toplanmasını istiyoruz. Baro olarak olayın takipçisiyiz" dedi.

'NEKROPSİ İÇİN 1 KÖPEK İNCELEMEYE ALINDI'

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız. Yalanlarla, iftiralarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.

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