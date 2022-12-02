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Son dakika: Düzce'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: Düzce’de deprem! AFAD’dan açıklama geldi

Son dakika... AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de artçı depremler sürüyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.49'da merkez üssü Düzce'nin Gölkaya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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