Afyonkarahisar'da dehşet! Tacize kayıtsız kalmadı | Bedelini canıyla ödedi
Afyonkarahisar’da boynundan bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki genç adamın olayında titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, olayın faili 2 kişiyi gözaltına alırken, cinayete kurban giden genç adamın ise taciz edilen 2 genç kızı korumaya çalışırken öldüğü ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da yaşanan olay, Kadınana Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Taş kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Taş, boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 19 yaşındaki Serkan Ç. ve yeğeni 16 yaşındaki V.Ç.'yi olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
YARDIM İSTEMİŞLER
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı. İddiaya göre, Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden 'ağabeyi 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi. Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.
CİNAYETE KURBAN GİDEN GENÇ ADAM EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI
İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. 36 yaşında yaşamını yitiren Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.
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